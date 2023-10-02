Вратарь Кульбаков продлил контракт с «Торпедо» до 2026 года

Как стало известно «СЭ», белорусский вратарь Иван Кульбаков подписал с «Торпедо» новый контракт на улучшенных условиях сроком на три года. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2025/26.

27-летний россиянин стал игроком «Торпедо» летом 2022 года. В этом сезоне КХЛ он провел 8 матчей, пропустив 20 голов. «Торпедо» занимает 1-е место в Западной конференции, набрав 19 очков.