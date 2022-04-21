Вратарь Костин перейдет в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», вратарь Денис Костин подпишет контракт с «Сочи».

Ранее он выступал в КХЛ за «Авангард» и «Торпедо», а сейчас играет в финале плей-офф ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Всего в КХЛ 26-летний голкипер провел 60 матчей. Он пропускал в среднем 2,4 шайбы за встречу, отражая 91 процент бросков.

Напомним, что «Динамо» уступает «Рубина» в серии до четрыех побед финала Кубка Петрова со счетом 1-3.