Вратарь Волков подписал двухлетний контракт с «Динамо»

Вратарь Константин Волков перешел в «Динамо», сообщается на сайте московского клуба.

24-летний голкипер подписал контракт сроком на два года. Новичка «Динамо» поприветствовал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

«Приветствуем в рядах нашего Клуба вратаря Константина Волкова. Для него это новый вызов в карьере, ведь раньше он защищал ворота лучшей команды ВХЛ в сезон 2020/2021 и затем команды финского чемпионата «Эссят». Важно, что в обоих случаях Константин показывал уверенную игру, что и отразилось на его статистике. Волков — вратарь с хорошими физическими данными. Уверен, что он будет прогрессировать и сможет побороться за место основного вратаря. Удачи!» — приводит слова Сопина пресс-служба «Динамо».

В прошлом сезоне Волков выступал за финский клуб «Эссят», подписав с ним годичный контракт.