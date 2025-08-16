Хоккей
16 августа, 15:07

Вратарь Кареев будет получать в «Шанхай Дрэгонс» 20 миллионов рублей в год

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт на один год с вратарем Андреем Кареевым. Как стало известно «СЭ», зарплата Кареева составит 20 миллионов рублей в год.

30-летний Кареев выступал в сезоне-2024/25 выступал за минское «Динамо» и «Витязь». На его счету 22 матча, в которых он одержал 9 побед и трижды сыграл на ноль. У голкипера 92,1 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2.30.

