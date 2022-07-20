Вратарь Калниньш заработает в «Амуре» 600 тысяч долларов за сезон

«Амур» этим летом подписал контракт с латвийским вратарем Янисом Калниньшем. Стала известна зарплата 30-летнего хоккеиста в российском клубе, сообщает Sportacentrs.com.

Контракт Калниньша — около 600 тысяч долларов и есть бонусы за матчи на ноль, победы, выход в плей-офф.

При этом отмечается, что предложений от других лиг у него не было вообще.

Калниньш дебютировал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2016/17. Также в течение трех лет (2018-2021) выступал в финском «Йокерит».

Минувший сезон вратарь завершал в финской «Таппаре» из СМ-Лиги, где за два матча отразил 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 1,53.