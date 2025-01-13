Вратарь и нападающий «Куньлуня» были признаны лучшими игроками 18-й недели чемпионата КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 18-й недели FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25.
Лучшим вратарем признан Патрик Рибар из «Куньлуня», одержавший одну победу в двух матчах. По воротам Рибара было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,92%.
Лучшим защитником стал Тимофей Давыдов, выступающий за «Северсталь». 22-летний хоккеист набрал 3 (0+3) очка в трех матчах с показателем полезности «+7».
В номинации «Лучший нападающий недели» победил еще один игрок «Куньлуня» Спенсер Фу, на счету которого 3 гола и 3 результативные передачи в трех играх.
Лучшим новичком признали 19-летнего форварда «Салавата Юлаева» Артема Набиева, который заработал 2 (2+0) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+1».
Давыдов, Фу и Набиев впервые в карьере стали победителями этих номинаций.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -