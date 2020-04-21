Вратарь Хомченко продлил контракт со «Спартаком»
20:25
Голкипер Павел Хомченко подписал новый контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 25-летним носит двусторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2021 года.
В текущем сезоне Хомченко дебютировал в КХЛ, он принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата и в 1 встрече плей-офф.
Павел Хомченко заключил новый контракт со «Спартаком». Соглашение носит двусторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний вратарь дебютировал в КХЛ, он принял участие в 11 матчах. pic.twitter.com/kloiIGVXkO— Spartak Moscow (@spartak_hc) April 21, 2020
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/pavel-khomchenko-prodolzhit-igrat-za-spartak/