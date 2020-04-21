Вратарь Хомченко продлил контракт со «Спартаком»

Голкипер Павел Хомченко подписал новый контракт со «Спартаком», сообщает пресс-служба красно-белых. Новое соглашение с 25-летним носит двусторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2021 года.

В текущем сезоне Хомченко дебютировал в КХЛ, он принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата и в 1 встрече плей-офф.