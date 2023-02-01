Вратарь ХК «Сочи» Бердин: «Мы уже достаточно проиграли, поэтому хочется выигрывать»
Вратарь ХК «Сочи» Михаил Бердин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«У ребят пришло понимание того, что когда мы начинаем биться как единый кулак, к нам приходит везение. Оттого и победили. Во многих матчах мы недорабатывали, из-за чего мы проигрывали в один гол или в овертайме. Сейчас же нам за это воздалось. Мы должны это сохранить. Этот сезон могу назвать проверкой себя на прочность. У нас сейчас формируется характер, закалка. Не припомню у себя в карьере таких трудных сезонов, когда приходилось столько проигрывать. Мы привыкли к поражениям, но мне сложно было это сделать. Начинаешь грызть себя, но потом понимаешь, что нужно просто работать. Прошел ли я эту проверку? Она еще не закончилась, смогу сказать об этом в конце сезона. У меня нет проблем с мотивацией. Мы уже достаточно проиграли, поэтому хочется выигрывать», — приводит слова Бердина «РБ Спорт».
«Сочи» набрал 25 очков и идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ.
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