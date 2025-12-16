Георгиев: «Был рад, что «Спартак» заинтересован во мне»

Вратарь Александр Георгиев поделился деталями своего перехода в «Спартак» и впечатлениями от изменений в правилах КХЛ.

— Как отреагировали на предложение «Спартака»?

— Были рабочие моменты и переговоры, хотелось попасть в наилучшее для себя место. Был рад, что «Спартак» заинтересован во мне и получил предложение, которое всех устроило. Мой агент хорошо сработал.

— Как вам нововведения в правилах КХЛ?

— Есть несколько отличающихся правил. Вбрасывания в зоне атаки при большинстве, правило трех секунд при нахождении за воротами. Стараюсь быстро спрашивать партнеров об изменениях. Площадки у каждого клуба разные, но стараюсь быстро привыкнуть ко всему.

«Спартак» подписал контракт с вратарем 25 ноября. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на два года. Он одержал 2 победы в 3 матчах сезона КХЛ-2025/26.

В сентябре 2025 года вратарь подписал однолетний контракт с «Баффало». В октябре клуб выставил его на драфт отказов. В НХЛ Георгиев выступал с 2018 года и провел в североамериканской лиге 303 матча. Голкипер играл за «Рейнджерс», «Колорадо», «Сан-Хосе» и «Баффало».