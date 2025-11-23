Хоккей
Сегодня, 01:34

Вратарь Георгиев перейдет в «Спартак»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

По данным «СЭ», вратарь Александр Георгиев перейдет в «Спартак». 29-летний голкипер заменит в составе красно-белых Дмитрия Николаева, который был помещен в список отказов.

В сезоне-2024/25 Георгиев в 31 матче за «Сан-Хосе» одержал 7 побед и потерпел 19 поражений. Его средний коэффициент надежности составил 3,88, а процент отраженных бросков — 87,5.

В сентябре 2025 года вратарь подписал однолетний контракт с «Баффало». В октябре клуб выставил его на драфт отказов.

Александр Георгиев
КХЛ
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Спартак (Москва)
