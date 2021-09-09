Вратарь Гелашвили заявил, что не отделяет Грузию от России

Российский вратарь с грузинскими корнями Георгий Гелашвили в интервью «СЭ» рассказал о своих родственниках в Грузии, о своем отношении к двум странам и советскому прошлому.

— Когда вы последний раз были в Грузии?

— Каждый год я езжу к отцу на могилу. Как раз с того скомканного сезона началась неприятная полоса: разбился «Локомотив», потом умерли дедушка и отец, позже — другие близкие люди. Очень сложный период в карьере, но я никогда не списываю спад на это. Как учил Геннадий Цыгуров, нельзя оправдываться, а нужно всегда идти вперед. Сейчас родственники жалуются, что слишком мало времени провожу в Грузии. Приезжаю на четыре дня — и обратно. Добираться стало очень сложно, нет прямых рейсов. Бабушке недавно исполнилось 95 лет, дяде — под 70. Все ждут, когда я приеду на подольше — на месяц, на два. Я объяснял, что, пока играю в хоккей, позволить такого не могу. А как закончу — буду приезжать чаще. Но как стал тренером, времени стало еще меньше. Пока играл, оставался дней на 10. А сейчас — только на четыре. Тренерская карьера отнимает еще больше времени.

— Вы рассказывали, что хотели восстановить старый автомобиль своего деда. Получилось осуществить эту мечту?

— Нет. Так и стоит в гараже в Челябинске.

— Чем примечателен этот автомобиль? Что за марка?

— ВАЗ-2102 желтого цвета — это первая машина, подаренная мне дедушкой. Лет 20 уже стоит в гараже. Мечта осталась, автомобиль остался, но пока руки не доходят.

— Откуда такая любовь к советским автомобилям?

— А у меня любовь ко многому советскому. Я родился в то время, жил и рос в стране, где не было границ между государствами. Может быть, в чем-то мы и уступали, но наше производство было на хорошем уровне по тем временам. Мы и космос осваивали, и в электронике достигали успехов. Нельзя забывать свою историю и свои корни — где ты родился и с кем ты рос.

— Грузинские корни проявляются в вашем характере?

— Конечно. Грузины — очень открытые, эмоциональные, добрые и гостеприимные люди. Мне всегда хорошо в Грузии. Я приезжаю домой. Там мой дом, как и в Челябинске. Я не отделяю Грузию от России.

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