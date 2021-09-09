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Вратарь Гелашвили объяснил, почему так и не сыграл за сборную Грузии по хоккею

19:25
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Бывший вратарь нескольких клубов КХЛ Георгий Гелашвили, ныне работающий тренером вратарей в системе «Трактора», имеющий грузинские корни, рассказал, почему не смог сыграть за хоккейную сборную Грузии.

— Могли ли вы сыграть за сборную Грузии?

— Да, причем уже после окончания карьеры. Мы на связи с тренером сборной Роландом Сванидзе. Когда Грузия вышла во второй дивизион, они собирали команду. Говорили, что я еще могу сыграть. И желание было. Когда я только начинал карьеру, все с ухмылкой относились к хоккею в Грузии. Мол, такого никогда не будет. А сейчас — ребята играют, прогрессируют, строят стадионы. Хоккей развивается и продвигается на юг и восток. Скоро вот будет выставочный матч в ОАЭ.

— Если вам сейчас позвонят и предложат сыграть, согласитесь?

— Нет-нет. У меня сейчас даже есть возможность, но если выходишь на лед, надо показывать результат. А я последний раз катался во всей форме год назад.

— Не тянет в ворота?

— А времени просто не хватает.

Полностью интервью Гелашвили — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/hokkey-byvshiy-vratar-georgiy-gelashvili-o-karere-ovechkine-i-mozyakine-tafgayah-trenerah-rabote-v-traktore-i-gruzii-v-bolshom-intervyu-1832930/

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