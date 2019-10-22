Вратарь Ежов удален до конца игры. Его место занял Кочетков

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Витязь» за колющий удар был удален вратарь гостей Илья Ежов. Форвард сибиряков Александр Шаров вышел один на один с голкипером и споткнулся о щиток Ежова. Врезавшись в борт, нападающий стал аппелировать к арбитрам и предъявил претензии вратарю подмосковной команды, посчитав, что тому нужно дать 2 минуты за подножку. В ответ Ежов ткнул Шарова клюшкой, за что и получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф за колющий удар.

Место в воротах «Витязя» занял лучший голкипер МЧМ-2019 Петр Кочетков, обменянный 4 дня назад из СКА на Александра Самонова.

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