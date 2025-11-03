Вратарь Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам

Вратарь Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.

33-летний канадец перешел в новосибирскую команду в июле, подписав контракт на год.

В этом сезоне на счету голкипера 11 матчей, в 9 из которых он потерпел поражение. Доминг в среднем отражал 89,2 процента бросков с коэффицентом надежности 3,83.