Вратарь Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам
Вратарь Луи Доминг покинул «Сибирь» по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба.
33-летний канадец перешел в новосибирскую команду в июле, подписав контракт на год.
В этом сезоне на счету голкипера 11 матчей, в 9 из которых он потерпел поражение. Доминг в среднем отражал 89,2 процента бросков с коэффицентом надежности 3,83.
Источник: ХК «Сибирь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|51
|40
|11
|84
|2
|Авангард
|52
|36
|16
|76
|3
|Ак Барс
|54
|34
|20
|73
|4
|Автомобилист
|52
|30
|22
|64
|5
|Нефтехимик
|53
|28
|25
|59
|6
|Салават Юлаев
|53
|27
|26
|58
|7
|Трактор
|52
|24
|28
|54
|8
|Сибирь
|55
|23
|32
|51
|9
|Амур
|53
|19
|34
|45
|10
|Барыс
|55
|17
|38
|42
|11
|Адмирал
|52
|14
|38
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|35
|19
|75
|2
|Северсталь
|54
|33
|21
|70
|3
|Динамо Мн
|53
|31
|22
|69
|4
|Торпедо НН
|54
|32
|22
|69
|5
|ЦСКА
|54
|29
|25
|66
|6
|Спартак
|52
|28
|24
|62
|7
|Динамо М
|53
|28
|25
|60
|8
|СКА
|52
|26
|26
|58
|9
|Шанхай Дрэгонс
|53
|19
|34
|47
|10
|Сочи
|51
|15
|36
|37
|11
|Лада
|54
|15
|39
|36
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
|10.02
|15:30
|Сибирь – Сочи
|- : -
|10.02
|17:00
|Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|10.02
|18:00
|Лада – Торпедо НН
|- : -
|10.02
|19:00
|Нефтехимик – СКА
|- : -
|10.02
|19:10
|Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|10.02
|19:30
|Спартак – Динамо М
|- : -
|10.02
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Локомотив
|- : -
