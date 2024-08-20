Вратарь «Динамо» Миска заявил, что готов стать лучшим игроком КХЛ

Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что намерен стать лучшим голкипером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я знаю, что в КХЛ больше акцент на оборону, чем в чемпионате Германии. Есть оборонительные команды. Здесь защитники более высокого класса. Я слышал много хороших вещей про КХЛ и с нетерпением жду возможности дебютировать. Я хочу прогрессировать и стать лучшим вратарем в одной из лучших лиг мира. Это то, для чего приехал сюда», — подчеркнул вратарь «Динамо».

Миска перешел в «Динамо» в июле этого года.