Вратарь «Динамо» Миска заявил, что готов стать лучшим игроком КХЛ
Американский вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что намерен стать лучшим голкипером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Я знаю, что в КХЛ больше акцент на оборону, чем в чемпионате Германии. Есть оборонительные команды. Здесь защитники более высокого класса. Я слышал много хороших вещей про КХЛ и с нетерпением жду возможности дебютировать. Я хочу прогрессировать и стать лучшим вратарем в одной из лучших лиг мира. Это то, для чего приехал сюда», — подчеркнул вратарь «Динамо».
Миска перешел в «Динамо» в июле этого года.
Источник: ТАСС
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