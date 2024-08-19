Вратарь «Динамо» Миска рассказал, что ему было интересно посетить мемориал в деревне Хатынь

Американский вратарь «Динамо» Хантер Миска сообщил, что ему было интересно посетить мемориал в деревне Хатынь в Белорусси.

«Я думаю, что это было отличное мероприятие, организованное клубом. Каждый должен понимать ценность жизни, ценность здоровья семьи и близких и понимать, что происходит и происходило на Земле. Мне все понравилось и было очень интересно познать историю», — цитирует Миску ТАСС.

Игроки, тренерский штаб и персонал «Динамо» посетили мемориал в Хатыни во время предсезонных сборов в Минске.