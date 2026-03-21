Моторыгин — о возможном обмене: «Мне звонили и узнавали, спрашивали о готовности перейти в новый клуб»
Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин в интервью «СЭ» рассказал об интересе к нему со стороны других клубов КХЛ.
— В этом сезоне вы успели сыграть на Кубке Первого канала. Какие эмоции испытали?
— Было приятно получить вызов. Обрадовался, когда узнал, что смогу сыграть. Да, понятно, что сейчас нет международных турниров, мы играли с Белоруссией и Казахстаном, но это крутые эмоции.
— Следили ли за хоккейным турниром на Олимпиаде? Подмечали ли какие-то детали?
— Очень пристально следил и смотрел практически все матчи. Старался подмечать некоторые фишки, сложные эпизоды у вратарей.
— Разбираете ли вы такие моменты с Яцкевичем? Внедряете что-то в свою подготовку?
— Бывает, что мы иногда смотрим какие-то моменты. Допустим, что в определенном эпизоде вратарь сыграл одним способом. Артем Иванович предлагает: «Давай попробуем и повторим ситуацию».
— Перед дедлайном была информация о том, что на вас выходило несколько клубов КХЛ по поводу обмена. Например, «Трактор».
— Да, слышал. Мне звонили и узнавали, спрашивали о готовности перейти в новый клуб, — отметил Моторыгин.
В сезоне-2025/26 23-летний Моторыгин провел 30 матчей за «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ, отражая 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,38.
Бело-голубые вышли в плей-офф КХЛ и сыграют в первом раунде с минским «Динамо».
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