Моторыгин — о возможном обмене: «Мне звонили и узнавали, спрашивали о готовности перейти в новый клуб»

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин в интервью «СЭ» рассказал об интересе к нему со стороны других клубов КХЛ.

— В этом сезоне вы успели сыграть на Кубке Первого канала. Какие эмоции испытали?

— Было приятно получить вызов. Обрадовался, когда узнал, что смогу сыграть. Да, понятно, что сейчас нет международных турниров, мы играли с Белоруссией и Казахстаном, но это крутые эмоции.

— Следили ли за хоккейным турниром на Олимпиаде? Подмечали ли какие-то детали?

— Очень пристально следил и смотрел практически все матчи. Старался подмечать некоторые фишки, сложные эпизоды у вратарей.

— Разбираете ли вы такие моменты с Яцкевичем? Внедряете что-то в свою подготовку?

— Бывает, что мы иногда смотрим какие-то моменты. Допустим, что в определенном эпизоде вратарь сыграл одним способом. Артем Иванович предлагает: «Давай попробуем и повторим ситуацию».

— Перед дедлайном была информация о том, что на вас выходило несколько клубов КХЛ по поводу обмена. Например, «Трактор».

— Да, слышал. Мне звонили и узнавали, спрашивали о готовности перейти в новый клуб, — отметил Моторыгин.

В сезоне-2025/26 23-летний Моторыгин провел 30 матчей за «Динамо» в FONBET чемпионате КХЛ, отражая 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,38.

Бело-голубые вышли в плей-офф КХЛ и сыграют в первом раунде с минским «Динамо».

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