Демченко покинет «Адмирал» и может перейти в минское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», вратарь Василий Демченко в ближайшее время покинет «Адмирал».

Одним из вариантов продолжения его карьеры является минское «Динамо».

30-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб из Владивостока 18 матчей, одержал 8 побед и потерпел 6 поражений. В этих играх он отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,66

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