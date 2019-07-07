Вратарь ЦСКА Сорокин считает, что в сборной России играть будет тот, кто лучше

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин признался, что у него нет никакой обиды на главного тренера национальной команды Илью Воробьева.

– Насколько справедливо, что вам не дали сыграть на последнем чемпионате мира?

– Это уже перевернутая страница – столько времени прошло. Обиды у меня и тогда не было, и сейчас никакой нет. Я понимаю, что это сборная, и играть будет тот, кто лучше. Для меня это только стимул для работы, для развития и движения вперед.

– Получилось, что первые два номера были из НХЛ. Видели в этом закономерность?

– Даже не забивал себе голову, да и зачем? Просто старался и ждал шанса. Хоть и не дождался, все равно с пользой провел время, – сказал Сорокин. (Алена Гребенькова, Евгений Белоусов)

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