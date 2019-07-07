Вратарь ЦСКА Сорокин назвал игрока, у которого самый сильный бросок в КХЛ

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин считает, что нападающий "Ак Барса"​ Антон Бурдасов обладает самым сильным броском в КХЛ.

– У кого, по вашему мнению, самый сильный бросок в КХЛ? Может быть, не только сильный, но и неудобный.

– У Бурдасова. У него нестандартный сильный и хлесткий бросок. В нашей команде это Шалунов, Григоренко, Капризов.

– Наверняка тренер вратарей делает разбор самых опасных игроков соперника. На кого чаще обращает внимание?

– Вам расскажи все секреты… Да, с Сергеем Наумовым разбираем тактические моменты и отдельных игроков. Есть моменты, которые они постоянно делают, например, на буллитах, при выходах один на один или два в один. Точно так же, как и полевые игроки разбирают игру вратаря.

– А как же Мозякин?

– Мозякин – это вообще легенда, он – не обсуждается. У него, кстати, не сильный бросок. Просто очень хитрый. Он словно бросает дротик – именно туда, куда нужно. В сборной на тренировках особенно нервничал: уже подстраивался под бросок, знал, куда пойдет шайба, даже вставал в этот угол. Но Сергей бросал не над щитком, а под мышку, и шайба все равно заходила. Я даже взял домой его клюшку. Смотрел загиб, думал, как же он это все делает, – сказал Сорокин. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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