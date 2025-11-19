Хоккей
Сегодня, 16:50

Дмитрий Гамзин: «Возможно, Мартин и Дригер недооценили нашу лигу»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:1), а также предположил, почему некоторые североамериканские голкиперы не могут закрепиться в FONBET Чемпионате КХЛ.

— Какой момент в игре был самым сложным?

— Когда в концовке первого периода мы остались втроем.

— Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?

— Думаю, это совпадение.

— На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?

— Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок — думаю, все это наложилось.

— Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминга, Дригера?

— Возможно, они немного недооценили нашу лигу.

— Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?

— Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает.

В сезоне-2025/26 Гамзин принял участие в 15 матчах ЦСКА и одержал 8 побед, отразив 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1.87.

Спенсер Мартина и&nbsp;Александр Самонов.ЦСКА уволил канадского вратаря, чтобы взять россиянина. Виноват ли он в неудачах армейцев?

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 26 10 16 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 28 19 9 40
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Спартак 27 14 13 31
7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 25 6 19 17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
Все результаты / календарь

