Дмитрий Гамзин: «Возможно, Мартин и Дригер недооценили нашу лигу»
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:1), а также предположил, почему некоторые североамериканские голкиперы не могут закрепиться в FONBET Чемпионате КХЛ.
— Какой момент в игре был самым сложным?
— Когда в концовке первого периода мы остались втроем.
— Подьем в вашей игре совпал с уходом Спенсера Мартина. Это как-то связано?
— Думаю, это совпадение.
— На ваш взгляд, почему у него не получилось в ЦСКА?
— Новая страна, новая лига, плюс у него недавно родился ребенок — думаю, все это наложилось.
— Как считаете, с чем связан провал североамериканских вратарей Мартина, Доминга, Дригера?
— Возможно, они немного недооценили нашу лигу.
— Какие впечатления от работы с, пожалуй, самым именитым тренером вратарей Рашитом Давыдовым?
— Очень комфортно с ним работать, много объясняет, показывает.
В сезоне-2025/26 Гамзин принял участие в 15 матчах ЦСКА и одержал 8 побед, отразив 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1.87.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -