Вратарь ЦСКА Федотов признан лучшим голкипером сезона в КХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов признан лучшим вратарем сезона-2021/22 в КХЛ.

Помимо Федотова, на награду претендовали Василий Кошечкин («Металлург») и Ларс Юханссон (СКА).

В сезоне-2021/22 Федотов принял участие в 48 матчах, отражая 92,8 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,93. На счету вратаря 3 игры на ноль.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.