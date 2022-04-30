Вратарь ЦСКА Федотов — об НХЛ: «Посмотрим, скоро все будет понятно»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов прокомментировал победу в финале Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (4:1, 4-3 счет в серии). По словам 25-летнего хоккеситы, с НХЛ скоро все будет понятно.

— Вы переиграли в личной дуэли Василия Кошечкина. Это было принципиально? Вас поразило, как Василий играл в 39 лет?

— Был очень рад сыграть против Дяди Васи, как я к нему обратился на рукопожатии. Вдвойне рад выиграть у него. У него большие регалии, большой опыт. Он в таком возрасте продолжает помогать команде побеждать. Без него «Магнитка» не оказалась бы в финале. Он играл правильно, ловил шайбы, где-то ему везло. Нам надо было это переломить, чтобы чаша склонилась на нашу сторону. Не без везения мы это сделали и выиграли серию.

— На вас давило, что команда два матча не могла забить Кошечкину?

— Безусловно. Сложились ассоциации с прошлым плей-офф, когда с «Трактором» мы не могли забить два матча. В конечном итоге мы проиграли серию. Сейчас с ЦСКА мы сыграли сплоченнее — и это принесло пользу.

— У вас очень насыщенный сезон: Олимпиада, Кубок Гагарина. Остались силы? Какие мысли о будущем? Вас сватают в НХЛ.

— Сил и эмоций нет. Планы такие: выдохнуть, отдохнуть, перезагрузиться и постепенно разгребать то, что накопилось.

— Об НХЛ думаете?

— Посмотрим, скоро все будет понятно.