Вратарь ЦСКА Федотов не сможет сыграть в матче против СКА

Голкипер ЦСКА Иван Федотов не примет участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— Иван Федотов не попадает в заявку второй матч подряд. Насколько все серьезно? Сможет ли он вернуться в матче со СКА.

— Я думаю, что Иван в матче со СКА нам не поможет. Он только сегодня первый день вышел на тренировку. Это вопрос дней и его физических кондиций, после того, как он проведет несколько полноценных тренировок, — приводит слова главного тренера московского клуба Сергея Федорова сайт ЦСКА.

— Насколько матч со СКА важен, выделяется на фоне остальных?

— Разные соперники. СКА — лидер турнирной таблицы. У них хорошее усиление в последний месяц. Поэтому нам есть, к чему готовиться, к чему стремиться. Естественно, что мы будем беспокоиться о своей игре больше. Но следующий соперник — это крепкий соперник, любит играть с шайбой. Поэтому наша подготовка должна уже начаться сегодня, спустя несколько часов после окончания этого матча.