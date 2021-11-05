Вратарь ЦСКА Федотов не сможет сыграть в матче против СКА
Голкипер ЦСКА Иван Федотов не примет участия в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
— Иван Федотов не попадает в заявку второй матч подряд. Насколько все серьезно? Сможет ли он вернуться в матче со СКА.
— Я думаю, что Иван в матче со СКА нам не поможет. Он только сегодня первый день вышел на тренировку. Это вопрос дней и его физических кондиций, после того, как он проведет несколько полноценных тренировок, — приводит слова главного тренера московского клуба Сергея Федорова сайт ЦСКА.
— Насколько матч со СКА важен, выделяется на фоне остальных?
— Разные соперники. СКА — лидер турнирной таблицы. У них хорошее усиление в последний месяц. Поэтому нам есть, к чему готовиться, к чему стремиться. Естественно, что мы будем беспокоиться о своей игре больше. Но следующий соперник — это крепкий соперник, любит играть с шайбой. Поэтому наша подготовка должна уже начаться сегодня, спустя несколько часов после окончания этого матча.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_fedorov_khoroshiy_test_v_preddverii_igry_so_ska/
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