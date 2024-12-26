Вратарь Бобков присоединился к «Нефтехимику»

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарем Игорем Бобковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

19 декабря стало известно, что «Амур» по своей инициативе расторг контракт с Бобковым. Голкипер выступал за хабаровскую команду с лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Бобков провел 20 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, в которых одержал 3 победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7 процента бросков по воротам.