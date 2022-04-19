Вратарь Бобков подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом»

Как стало известно «СЭ», вратарь Игорь Бобков после открытия рынка свободных агентов подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом». Контракт голкипера с «Ак Барсом» истекает 30 апреля.

В сезоне-2021/22 Бобков провел в регулярном чемпионате 16 матчей, в которых пропускал в среднем 2,19 шайбы за игру и отразил 89,7 процента бросков. В плей-офф 31-летний вратарь на лед не выходил.

31-летний Бобков ранее выступал за «Авангард» и «Адмирал».