Вратарь «Барыса» Гудачек совершил ужасную ошибку в игре с «Куньлунем»

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек совершил голевую ошибку в матче с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ.

34-летний словак вышел из ворот и хотел отпасовать шайбу ближайшему одноклубнику, но игрок соперника перехватил пас и сразу же отправил шайбу в пустые ворота астанинцев.

На текущий момент «Куньлунь» ведет в счете — 3:0.