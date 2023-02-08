Вратарь «Барыса» Гудачек — о высказываниях Гашека: «Думаю, он просто хочет в парламент»

Вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек рассказал, что думает о высказываниях чешского голкипера Доминика Гашека.

— А высказывания Доминика Гашека читали? Он требует выгнать русских из НХЛ.

— Слышал об этом, да. Но это все политика. Думаю, он просто хочет в парламент. Так что это все — другая история, — приводят «Известия» слова 34-летнего вратаря.

— То есть все его выступления — это попытка сделать политическую карьеру?

— Да, да. Но знаете, я не политик. Я задал сам себе вопрос: «Изменит ли что-то то, что Гудачек играет в КХЛ?» Я просто играю в хоккей. Посмотрите, сколько болельщиков было на нашем матче с «Динамо» (2:3). Все пришли, все радуются. Это просто шоу для всех. Которое нужно, потому что я понимаю: жизнь тяжелая началась для всех. И в России, и у нас в Европе, где все цены повысились. Мы играем для людей, которые приходят на хоккей и наслаждаются игрой. Это все, что мы можем сделать.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.