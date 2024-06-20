Вратарь «Барыса» Паскуале перейдет в московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», канадский вратарь Эдвард Паскуале близок к переходу в московское «Динамо».

У канадца пока действует соглашение с «Барысом» на следующий сезон, но в скором времени оно будет расторгнут и 33-летний голкипер подпишет контракт с новой командой в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Паскуале провел 36 матчей за астанинцев, пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 90,4 процента бросков в створ.