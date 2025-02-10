Вратарь «Барыса» Бояркин объяснил, почему продлил контракт с клубом

Голкипера «Барыса» и сборной Казахстана Никита Бояркин в интервью «СЭ» рассказал о собственном прогрессе в сезоне-2024/25 и новом контракте с клубом.

— Чем объясните свой прогресс в нынешнем сезоне?

— Подошел возраст, пришел опыт. Сменился тренер вратарей, в команде изменилась тактика. Все наложилось, и пошел прогресс.

— Недавно подписали новый контракт с «Барысом». Почему решили остаться в команде?

— Я очень благодарен системе «Барыса» за то, что мне дали дорогу в КХЛ. Команда заинтересована во мне. Поэтому я не стал раздумывать и остался в родном клубе.

В текущем сезоне Бояркин провел 36 матчей в КХЛ, три раза сыграв на ноль и отразив 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.37.