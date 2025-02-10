Вратарь «Барыса» Бояркин назвал самого популярного хоккеиста из Казахстана

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин в интервью «СЭ» назвал самого популярного хоккеиста из Казахстана.

— Как юморист Евгений Чебатков смотрелся в роли второго тренера на Матче звезд?

— Евгений Чебатков здорово подготовился к Матчу звезд. Создан нам новую команду — в его ролике вы все увидите. Нам всем он раздал подарки. У нас с ним есть свои казахские приколы, которые только мы понимаем. Я с ним особо не был знаком, но мы часто пересекались на разных мероприятиях. Я рад, что он возглавлял именно нашу команду.

— Насколько Чебатков популярен в Казахстане?

— Наверное, популярнее чем я.

— После Матча звезд за вами будут больше следить.

— Женя же тоже здесь был, у него тоже публика выросла.

— Кто самый популярный хоккеист из Казахстана?

— Если брать старую школу, то это — Николай Антропов. Сейчас — Никита Михайлис.