Вратарь «Автомобилиста» Галкин о матче с «Авангардом»: «Была задача, чтобы нам не назабивали в первом периоде 3-4 гола»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин отметил, что команда изначально настраивалась на непростой матч против «Авангарда» в FONBET чемпионате КХЛ.

Игра прошла в понедельник, 6 октября, в Омске и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Автомобилиста». Екатеринбургская команда нанесла «Авангарду» третье поражение в сезоне.

«Изначально, когда мы сюда приехали, у нас вся команда понимала, что будет очень непростой матч. «Авангард» на ходу, это сильная команда в нынешнем сезоне. Все понимали, что будет, мягко говоря, непросто. Так и получилось, в принципе, что много в обороне играли, много терпели. Была задача, чтобы нам не назабивали в первом периоде 3-4 штуки, потому что у соперников начало мощное, много моментов создают», — приводит пресс-служба «Автомобилиста» слова Галкина.

«Автомобилист» набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Авангард» с 18 очками располагается на второй строчке «Востока».