Вратарь "Автомобилиста" Коварж попрощался с командой

Голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж попрощался с клубом в своем Инстаграме.

- Прощай, "Авто". Ты навсегда в моем сердце, - написал вратарь. Ранее его команда проиграла "Салавату Юлаеву" (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

30-летний чех в текущем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он отражал 93,9 процента бросков. В плей-офф он провел девять игр (92,7 процента отраженных бросков). За "Авто" он выступал с 2013 года с перерывом на один сезон в "Северстали".

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