Демченко — о прогрессе в «Авангарде»: «Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть»
Вратарь омского «Авангарда» Василий Демченко в интервью «СЭ» объяснил свой прогресс в сезоне-2022/23.
— За сезон вы достигли солидного прогресса. Чем можете это объяснить?
— Сложно дать один ответ. Понятно, что я тренировался, несколько лет шел к этому. Обычная работа помогла. Верил в тренера и в то, что он говорит. Так пришел к тому, что есть.
— Вратари, поработавшие с Сергеем Звягиным, лестно отзываются о нем. В чем сильные стороны вашего тренера?
— Он подсказывает мелкие детали. Мы работаем по определенной системе. Не сказать, что он ломает вратаря, но может корректировать игру. В прошлом сезоне я не сильно поддавался этому. В этом году начало получаться. А если получается, то почему не делать это?
— Что хотел изменить в вас Звягин?
— Больше хотел, чтобы я играл телом. Чтобы под броски от синей линии не выставлять руку, а играть телом. После каждой игры мы смотрели видео. Он говорил, как можно было бы сыграть лучше. Нарабатывали все это после каждого матча.
— Приходилось спорить с тренером?
— Споров не было, но диалог в этом и состоял. Я предлагаю свое, а тренер говорит, как он видит момент.
— Кто чаще всего оказывался прав?
— Конечно, тренер.
В этом сезоне 29-летний голкипер провел за «Авангард» 55 матчей в регулярке, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.
В Кубке Гагарина-2023 «Авангард» дошел до финала конференций и уступил «Ак Барсу» в серии со счетом 1-4.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3