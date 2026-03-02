Серебряков — о пропущенной шайбе от «Спартака»: «Уже привык. Рекорд по «сухарям» я точно не поставлю»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Команда выиграла, но у тебя сорвался «сухарь». Грустно?

— Я уже привык (смеется). Рекорд по «сухарям» я точно не поставлю. Главное, что выиграли.

— Насколько сложно было входить в игру после сумбурного начала?

— Нормально. Готовился к каждому броску.

— Не замерз в какой-то момент?

— Да, не самый простой матч. Люблю игры, где много бросают. Матчи бывают разные, поэтому нужно быть готовым ко всему, — сказал Серебряков.

«Авангард» (88 очков) занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (70 очков) опустился на восьмую позицию на «Западе».

В следующем матче «Авангард» 4 марта в Москве сыграет против ЦСКА. «Спартак» 7 марта встретится с «Ладой» в Тольятти.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max