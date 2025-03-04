Серебряков — о конкуренции с Бердиным в «Авангарде»: «У нас отличная пара»
Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков ответил на вопрос о конкуренции с Михаилом Бердиным в омском клубе.
«Я уверен, что для «Авангарда» прекрасно, когда в команде есть два сильных вратаря. Как говорится, конкуренция — двигатель прогресса. Я считаю, что у нас отличная пара. Мы друг другу помогаем и очень хорошо общаемся. Для нас самое главное, чтобы команда выигрывала, и неважно, кто играет», — цитирует Серебрякова Legalbet.
В нынешнем сезоне 29-летний Серебряков провел 23 матча за «Авангард», в которых одержал 14 побед и 1 раз сыграл на ноль, отражая в среднем 93,3 процента бросков.
На счету 27-летнего Бердина 5 побед и ни одного шатаута при 93,9 процента отраженных бросков в 7 играх за «ястребов».
Источник: Legalbet
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