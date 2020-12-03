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Вратарь «Авангарда» Гарипов перешел в московское «Динамо»

10:49
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Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов перешел в московское «Динамо», информирует «Бизнес Online».

В последний раз 29-летний вратарь играл 1 ноября, когда «Авангард» проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ). Ранее омская команда подписала контракт с вратарем «Куньлуня» Шимоном Грубецом, который стал напарником Игоря Бобкова.

В этом сезоне Гарипов сыграл 8 матчей, в которых пропустил 28 шайб, отражая 93,2 процента бросков.

Гарипов перешел в «Авангард» 1 декабря 2019 года. Ранее воспитанник «Ак Барса» выступал в КХЛ только за родной клуб, с которым завоевал Кубок Гагарина-2018.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/news/260636

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