Вратарь «Салавата» Самонов: «Йога сильно помогает растяжке»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» рассказал, как йога помогает в тренировочном процессе.

— Раньше был стереотип, что вратарь должен обязательно садиться на шпагат.

— Вратарь должен быть гибким — это профилактика травм. Но чтобы обязательно — я бы не сказал. Согласен, что шпагат помогает. Причем в детстве у всех хорошая растяжка — ее надо только не загубить.

— Вы садитесь на шпагат?

— Да, на поперечный. На продольный с левой стороны получается лучше, а с правой хуже.

— Читал, что вы занимаетесь йогой. Это помогает растяжке?

— Да, йога сильно помогает. Есть упражнения, которые укрепляют корпус, также улучшается координация, раскрываются тазобедренные суставы. Думаю, многие недооценивают йогу.

— Как пришли к йоге?

— На вратарских сборах у нас была йога, тогда к ней и пришел. Есть два раздела: стретчинг (растяжка) и йога. Сейчас я готовлюсь к сезону самостоятельно, но блок йоги всегда присутствует.