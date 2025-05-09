Хоккей
9 мая, 23:48

Вратарь АКМ Попов станет игроком «Лады»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», вратарь АКМ Денис Попов по окончании сезона перейдет в «Ладу».

22-летний голкипер в этом сезоне провел 46 матчей в ВХЛ, в которых пропустил 89 шайб. За АКМ Попов выступает с сезона-2022/23.

КХЛ
ХК Лада
