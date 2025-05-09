Вратарь АКМ Попов станет игроком «Лады»

Как стало известно «СЭ», вратарь АКМ Денис Попов по окончании сезона перейдет в «Ладу».

22-летний голкипер в этом сезоне провел 46 матчей в ВХЛ, в которых пропустил 89 шайб. За АКМ Попов выступает с сезона-2022/23.