Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов подвел итоги от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1), в котором он дебютировал в лиге.

— Ничего страшного, первый блин комом — буду исправлять ошибки, — цитирует Мифтахова официальный сайт «Ак Барса». — Нельзя было пропускать, но это хоккей, бывает. Значит, в следующей игре выйду и сделаю все, чтобы не пропустить. А так игралось отлично, спокойно готовился, все нормально.

— Успели почувствовать разницу между КХЛ, ВХЛ и МХЛ? Или после первого матча рано об этом говорить?

— Почувствовал — скорости, во-первых, повыше, игроки более мастеровитые, это сразу видно: и броски чуть-чуть другие. Но я вошёл спокойно, легко.

— Вы практически синхронно дебютировали в КХЛ с вратарем системы СКА Ярославом Аскаровым — говорят, что именно вы вдвоем поедете на молодежный чемпионат мира. Следите за конкурентом?

— Нет — честно сказать, мне без разницы. Я делаю свою работу, готовлюсь, и мне неважно, кто там и что. Слышал о том, что хороший вратарь, немного видел его игру за СКА. Хороший парень, с победой его — первый матч и сразу выиграл.

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