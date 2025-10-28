Вратарь «Адмирала» Цыба — о дебюте в КХЛ: «Для меня было важно отбить первый бросок»
Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба в интервью «СЭ» прокомментировал матч FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).
— У тебя был первый полноценный матч в КХЛ, насколько волнительно было перед игрой?
— Да на самом деле, постарался пропотеть хорошо на разминке перед игрой на льду. И в целом волнение ушло. На игру уже выходил, просто концентрировался, первый бросок для меня было важно отбить, а дальше уже все.
— Как-то дополнительно «Ак Барс», может быть, изучал по первому матчу?
— Нет, мы посмотрели их большинство, разобрали, и в целом все. По сути, мне больше ничего и не нужно знать.
— Можно было бы сказать, что идеальный дебют, если бы в конце Хмелевский не сравнял. Реально было бросок отбить?
— Любой бросок отбить реально. Для идеального дебюта не хватило победы.
— Как-то, может быть, команда подбадривала, чувствовал, что они больше бросков на себя сегодня ловят?
— Да, в любом случае мужикам огромная благодарность. Сразу видно было, что они выходили, тоже понимали, что дебют, очень хотели помочь. Убрали удаления, было намного меньше удалений, в сегодняшнем матче очень много бросков ловили на себя, им вообще огромная благодарность за это, красавчики.
—Как вообще держать себя в игровых кондициях? У тебя был один матч за ХК «Челны» и 7 минут в матче против «Северстали»?
— Да, согласен, трудно быть долго без игровой практики, но это такая лига, что здесь нужно просто работать, ждать шанса и постараться им воспользоваться.
Клуб из Владивостока занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками.
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