Врач ЦСКА: "РУСАДА вместе с КХЛ ввели антидопинговые сертификаты"

Главный врач ЦСКА Дмитрий Кондрашин рассказал о специфике своей работы и о том, как борются с допингом в хоккее.

- Мы в ЦСКА индивидуально подходим к каждому спортсмену. Неважно молодой это игрок или заслуженный ветеран. Каждому требуется своя методика и наша работа обеспечить это, - приводист слова Кондрашина официальный сайт "армейцев".

– Существуют ли отличия в работе медицинского штаба на сборах и в сезоне?

– В межсезонье наша задача подготовить ребят к играм. А в сезоне нужно уже поддерживать хорошее функциональное состояние игроков.

– В наступающем сезоне нас ждет довольно-таки много интересных нововведений в различных регламентах КХЛ. Вашей деятельности коснутся какие-либо из них?

– Могу выделить одно интересное. РУСАДА вместе с КХЛ ввели антидопинговые сертификаты. Теперь каждый врач клуба и каждый спортсмен обязаны, пройти тестирование для получения вышеупомянутого документа. Без него игроки не будут допущены к участию в чемпионате.

– Подобные изменения в регламенте способствуют развитию и росту уровня лиги?

– Бесспорно. Это уменьшает количество допинговых скандалов. Игроки сами начинают понимать, какие медицинские препараты им можно принимать, а какие нет. Это большая помощь всем врачам лиги. Но в ЦСКА каждый хоккеист знает, что в любой момент и в любом месте, даже на отдыхе, он может написать или позвонить и получить консультацию. Мы всегда сообщим, можно ли принимать тот или иной препарат. В этом отношении все парни очень серьезно относятся к своему здоровью и надеюсь, что у нас никогда не будет проблем.