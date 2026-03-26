Никитин стал вторым тренером, одержавшим 500 побед в КХЛ

ЦСКА на своем льду обыграл СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:2.

Для возглавляющего московскую команду Игоря Никитина победа стала 500-й в КХЛ. Он стал вторым тренером в истории лиги с подобным достижением. Рекорд принадлежит главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову (633).

53-летний Никитин возглавил ЦСКА перед началом сезона-2025/26. Ранее он четыре года тренировал «Локомотив», до этого — ЦСКА (с 2017 по 2021 год).