Войтек Вольски: «Парни иногда просят совета»

Нападающий «Куньлуня» Войтек Вольски признался, что новичкам команды не всегда просто дается адаптация в КХЛ.

— Большинство игроков, которые приезжают в КХЛ, не привыкли к тем вещам, которые здесь происходят, ведь многие аспекты сильно отличаются от Северной Америки, — цитирует Вольски «Магсити74». — Да, парни иногда просят совета. Я, как опытный игрок, стараюсь помогать и молодым игрокам, и новичкам команды с процессом адаптации в КХЛ.

— Нынешний сезон станет для вас третьим в составе «Куньлуня». За эти годы заметен прогресс в развитии хоккея в Китае?

— Безусловно. Сейчас в команде опытный тренерский штаб, который по-настоящему помогает развиваться молодым игрокам. Они сформировали отличную систему подготовки игроков. С каждым годом они прогрессируют. Также состав команды пополнили опытные парни: Спенсер Фу, Тайлер Вонг. Они реально талантливые и, я уверен, что молодые игроки будут перенимать их опыт. Также молодым парням пойдет на пользу именно игровой процесс в КХЛ. В целом, прогресс на лицо.

— Как вы относитесь к тому, что в нынешнем сезоне командам придется играть на площадках трех разных размеров: европейской, финской и канадской?

— Я думаю, так не должно быть. Все площадки должны быть одинаковыми! С профессиональной точки зрения, на мой взгляд, важно, чтобы все площадки были одного размера. Конечно, мы будем играть на тех площадках, на которых нам скажут. Но когда буквально через матч будут меняться размеры — это как совсем другая игра. Надеюсь, что мы увидим в скором времени какие-то изменения.