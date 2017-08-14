13:58 14 августа | Хоккей — КХЛ

Войтек Вольски: "Моя семья не хочет жить в России"

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Канадский форвард "Куньлуня" Войтек Вольски, который чуть не закончил спортивную карьеру из-за повреждения, полученного в прошлом сезоне, в интервью "СЭ" признался, что одним из факторов перехода в китайский клуб стала семья. Инцидент произошел 10 октября прошлого года на 48-й минуте матча с "Барысом". Игрок после удара о борт сломал 4-й и 7-й позвонки.

- На меня вышел "Куньлунь", предложение которого было лучше, на что "Металлург" ответил своим – на еще лучших условиях, - отметил Вольски. - Вот только мне не понравилось, как вообще шли переговоры с "Магниткой". К тому же я дал слово "Куньлуню". И не мог не сдержать обещание.

Один из главных моментов – моя семья не собиралась переезжать в Магнитогорск. Они не хотят жить в России. Это вообще не так просто – жить в Магнитогорске. Одно дело – Москва или Санкт-Петербург, Сочи можно отнести сюда же. Перебраться туда проще. И совсем другое дело – Магнитка. Там очень холодно и нет обучающих программ, которые нужны моим детям, чтобы подготовиться к школе. Есть проблемы с англоговорящими женами и подругами игроков. Поэтому моей семье пришлось бы тяжело. А в "Куньлуне" будет как минимум десять англоговорящих семей, где и жены, и дети говорят по-английски. В этом смысле в "Ред Стар" нам будет проще. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью колонка Вольски

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Санитар леса

По большому счету ничего особенного он не сказал, только выразил желание своей семьи. Ничего унизительного про России в его словах я не заметил.

21:44 14 августа

rashlim

Ты сначала хлебни Китая, а потом будешь рассказывать, дурачок.

14:28 14 августа

tusar-67

Теперь все российские клубы будут принципиально настраиваться на китайский клуб,что бы его обыграть,пока там "гнездится" этот ущербный лях....

14:14 14 августа

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