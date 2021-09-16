Войнов забросил первую шайбу за московское «Динамо» в матче с «Сибирью»
16:35
Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сибири».
31-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в сезоне. До этой игры Войнов провел 3 матча в текущем сезоне и набрал 5 (0+5) очков.
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