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Войнов забросил первую шайбу за московское «Динамо» в матче с «Сибирью»

16:35
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Защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сибири».

31-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в сезоне. До этой игры Войнов провел 3 матча в текущем сезоне и набрал 5 (0+5) очков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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