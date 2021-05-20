Войнов рассказал, почему подписал контракт с московским «Динамо»

Защитник Вячеслав Войнов прокомментировал подписание контракта с московским «Динамо».

«Когда я решил, что остаюсь в России, то мне агент сразу дал несколько вариантов, которые были на рынке. Почему «Динамо»? Хорошая организация, клуб с именем, высокие задачи. Для меня самое главное, чтобы перед клубом ставились самые высокие задачи. Знаю многих ребят, общался с ними. Получил самые положительные отзывы. Поэтому переговоры не длились долго.

Сколько было предложений? Сейчас уже не нужно говорить о количестве. Главным фактором стало, как и я говорил, задачи и коллектив, который подбирается.

Как поддерживал себя в форме, пропуская сезон? Переехал в спортивный зал и там жил! (Смеется). Шучу. Конечно, я каждый день тренировался, так как я не просто пропускал сезон, я готовился. У меня были определенные договоренности и какое-то понимание. Весь год в ожиданиях и тренировках.

С Алексеем Николаевичем мы поговорили по телефону уже. Вкратце пробежались по основным задачам. Все остальные моменты договорились обсудить уже лично. Задачи? Оправдать то доверие, которое на меня возложил клуб, вернуть «Динамо» Кубок Гагарина и выйти на свой уровень", — цитирует Войнова официальный сайт клуба.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.