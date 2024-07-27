Войнов: «У Гатиятулина есть мой номер, но никто не посчитал нужным объяснить, почему все так происходит»
Защитник казанского «Ак Барса» Вячеслав Войнов в комментарии для «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.
— Понимаете, почему с ведущим защитником команды в конце предсезонки еще не вышли на связь?
— В такой ситуации я нахожусь первый раз в своей жизни. Не знаю, как реагировать на это. Одни вопросы, мало ответов. Время покажет.
— Вы знакомы с Анваром Гатиятулиным лично?
— Конечно. Мы много общались летом, когда я еще играл за океаном.
— Получается, позвонить вам не проблема?
— Я тоже так думал. Но, видимо, что-то пошло не так. Не знаю. Мой номер телефона у него есть, но никто не посчитал нужным объяснить, почему все так происходит.
— «Ак Барс» отказался от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, у вас странная ситуация с будущим. Почему клуб резко решил пересобрать состав?
— В первую очередь повлиял неудачный прошлый сезон. Никто из игроков не может гарантировать, что проведет следующий сезон в той или иной команде. В Казани решили пойти на полную перестройку состава. Видимо, этим все объясняется.
Войнов выступает за «Ак Барс» с 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник набрал 14 (1+13) очков в 45 матчах за команду. Контракт 34-летнего россиянина с казанским клубом действует до конца апреля 2025 года.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -