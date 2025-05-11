Войнов покинет «Торпедо»

По информации «СЭ», «Торпедо» не планирует продлевать контракт с Вячеславом Войновым. Контракт защитника истекает 31 мая.

В этом сезоне 35-летний Войнов набрал 22 (6+16) очка в 49 матчах регулярного чемпионата и забил 1 гол в 4 играх плей-офф.