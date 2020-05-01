Войнов не ведет переговоры с клубами КХЛ и склоняется к переходу в НХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Войнов не ведет переговоры с клубами и склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. Ранее «Авангард» объявил о том, что 30-летний Войнов покинул команду в связи с истечением срока контракта.

— На данный момент мы склоняемся к НХЛ. С клубами КХЛ до сегодняшнего дня переговоров не вели и не ведем, — цитирует агента игрока Станислава Романова ТАСС.

Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014), обладателем Кубка Гагарина (2017).